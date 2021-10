“Los esquemas de seguridad se han convertido en una vagabundería”: Berbeo

A raíz de las amenazas que ha recibido a través de redes sociales y su número celular personal, el secretario de gobierno de Ibagué Oscar Berbeo, anunció que puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

En las redes sociales del funcionario, personas identificadas bajo seudónimos lanzan fuertes calificativos contra el funcionario luego de tomar la decisión de retirar la efigie del líder indígena Manuel Quintín Lame en el viaducto del Sena. Espacio que era ocupado por la estatua al fundador de la ciudad, Andrés López de Galarza, la cual fue objeto de vandalismo durante el desarrollo del Paro Nacional.

Frente a este panorama, Oscar Berbeo aseguró que no solicitará, ni aceptará esquemas de seguridad.

Amenazaron al secretario de Gobierno de Ibagué

“No tengo esquema de seguridad, ni lo estoy pidiendo, ni lo voy a aceptar. Eso lo han convertido en una vagabundería donde gente que no lo necesita les han entregado camionetas y escoltas generándole un costo al Estado. Hay gente que se autodeclara amenazada. Yo no soy de ese tipo de personas, ni me gustan esas situaciones”, sostuvo el secretario de gobierno de Ibagué.

Berbeo agregó que tiene una plena confianza en Dios y confía en su protección.