Delincuentes atracaron a taxista y le quitaron todo su dinero en Cartagena

El gremio de taxistas de la ciudad de Cartagena rechazó rotundamente la ola de inseguridad que viene azotando a los conductores en diferentes sectores de la capital de Bolívar.

De acuerdo con el sindicato de taxistas, en las últimas horas un conductor identificado como Javier Burgos Zabaleta fue atracado por tres sujetos en el barrio La María, quienes lograron hurtarle todo el dinero del producido y dos teléfonos celulares, uno de ellos de propiedad de un usuario que lo dejó olvidado en el automotor.

“Cogí a tres señores en Colombiatón los traje a La María. El señor dueño del celular me llamó para que le trajera el teléfono, al traérselo los muchachos se dieron cuenta y me atracaron. Me quitaron la plata y los dos teléfonos. Me intimidaron con un revólver y un arma blanca”, manifestó el conductor afectado.

Tras lograr su cometido, los delincuentes procedieron a rayar parte del vidrio panorámico del vehículo que conducía.