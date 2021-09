Suspenderán vacunación en el Hospital San Antonio de Villamaría, Caldas

El gerente del Hospital San Antonio del municipio de Villamaría, Caldas Guillermo Alzate, dio a conocer que a través de la Junta Directiva del Hospital le ordenaron suspender la vacunación que se viene adelantando allí.

En dialogo con Caracol Radio, expresó que, "el hospital es muy pequeño y responsable de la atención de 65.000 habitantes y con ocasión de la pandemia el centro de salud ha hecho un ejercicio como la toma de 17.000 pruebas, salvamos vidas en la localidad y al mismo tiempo hemos aplicado 40.000 vacunas, hay que ser claros que hemos consumido algunos recursos, el Ministerio de Salud debe 1.500 millones de pesos, casi que todo como consecuencia de una irresponsabilidad total de las EPS en validar las pruebas", aseguró el funcionario.

Y manifestó "me quedo sin plata para funcionar, el alcalde municipal me ofrece unos recursos para funcionar dos meses, para continuar la vacunación, la Junta Directiva no acepta esa alternativa y por el contrario me ordena que debo suspender la vacunación en el Hospital de Villamaría, a partir de hoy y que debe asumirla la administración municipal", agregó el gerente.

Añadió que es una decisión irresponsable, incorrecta, incongruente, intransigente, por lo que podría trastornar totalmente la atención y la del salvamento de vidas en la localidad del centro sur caldense y por ese motivo, fue enfático en decirlo realizará lo siguiente:

Acatará la orden de Alberto Hoyos como presidente de la Junta Directiva y delegado del gobernador, para no seguir vacunando.

Se pondrá en conocimiento al Superintendente Nacional de Salud la situación de las EPS y también de la Procuraduría, para tener respuesta de si el acto que produjo la Junta Directiva, es legal o ilegal.

