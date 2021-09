Rechazan supuesta instrumentalización de niños en marchas

El Comité Universitario de Derechos Humanos del área metropolitana de Bucaramanga se pronunció en las últimas horas rechazando las declaraciones de la secretaria del Interior, Melissa Franco sobre presunta instrumentalización de menores para actos violentos.

Santiago Gamboa, integrante del Comité calificó de irresponsables los señalamientos sobre un supuesto uso de niños en las marchas para generar desorden y enfrentamientos, específicamente ayer (28 de septiembre) durante los enfrentamientos con el Esmad.

Dijo que esas declaraciones estigmatizan las protestas y "hay que analizar con quién estaban esos menores encontrados, pero no suponer que se estaban instrumentalizando. Desde el inicio del paro padres de familia con sus hijos han salido a marchar, ellos también tienen derecho a movilizarse", agregó.

En su intervención la secretaria Franco señaló que "hacemos un llamado a los padres al cuidado de sus hijos y que no permitan que se instrumentalicen a los niños en actos violentos".

Las organizaciones de DDHH aseguran que fue la misma comunidad quien dio aviso a las autoridades de la situación con los menores, y "no estamos negando que se tenga que investigar, pero que no se estigmatice así la protesta porque no son concebidas como actos de violencia", puntualizó.

La Alcaldía de Bucaramanga trasladó a 5 menores, entre ellos 3 de nacionalidad venezolana, a una Comisaria de Familia donde están recibiendo toda la atención necesaria para el restablecimiento de los derechos.