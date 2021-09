Recibo del agua se puede pagar a cuotas

Desde ya el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga puso en marcha un plan de pago para que todos los usuarios, que durante la pandemia, se quedaron atrasados con la obligación se pongan al día.

Aplica para todos los estratos, tanto en la zona comercial como residencial.

Funcionará de tal modo que las personas pagarán una cuota inicial, que varía dependiendo de la deuda y el resto será financiado a meses sin intereses.

Lea también:

Sergio Blanco, gerente de servicios al usuario del Acueducto Metropolitano, indicó que además si las personas pagan cumplido se les rebajará los intereses de mora.

"No importa si deben uno o seis meses de mora entonces no hay ninguna razón para no aprovechar el beneficio".

A la fecha 15 mil usuarios están atrasados con el pago del recibo en uno a tres meses. Más de 25 mil personas deben más de tres meses de agua.

La idea con este nuevo beneficio es recoger durante los primeros meses el 15% de la cartera.