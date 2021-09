Jardines La Colina habló sobre inconveniente con vecinos del Parque

Propietarios de viviendas ubicadas en un terreno aledaño a Jardines La Colina denunciaron que el parque supuestamente les estaba negando el ingreso a sus predios construidos hace varios años.

Caracol Radio consultó a la entidad y sus directivas señalaron que la comunidad tiene garantizada la servidumbre de paso.

José Mauricio Martínez, gerente de Jardines La Colina, informó que el problema se está presentando porque los residentes de la zona están dejando los vehículos durante toda la noche en el campo santo, lo que está prohibido.

"Pero lo que no tenemos es la obligación de dejarlos parquear en la noche, no podemos tener carros que no son nuestros y hacernos cargo de la seguridad. Se les ha pasado cartas para que retiren los vehículos después de las 5:30 de la tarde, durante el día los pueden tener sin ningún problema".

Estas viviendas están construidas en límites del parque, muy cerca a una quebrada.