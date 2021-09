Denuncian que el ELN amenazó a un líder social en Remedios, Antioquia

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ACVC-RAN, que hacen trabajo comunitario en los municipios de Remedios y Segovia en Antioquia y Cantagallo y San Pablo en el sur de Bolívar, denunció que uno de los fundadores de la asociación y coordinador de regional del nordeste antioqueño recibió amenazas de muerte de parte del ELN en el municipio de Remedios.

El mensaje fue enviado a su WhatsApp presuntamente por el frente José Antonio galán del ELN y dice “Señor Ramiro como que a usted no le quedó muy claro. Segunda y última advertencia: no lo queremos ver más en carrizal y ni en mina nueva. Ni tampoco esa camioneta que usted anda, Por qué también le entra y a sus 2 títeres de escoltas también se les da. No habrá tercer llamado. Paz en tu tumba”

Ramiro Ortega Muñetón, es un líder social que trabaja en la defensa de los derechos humanos especialmente en los municipios de Segovia y Remedios y por ello se ha vuelto una piedra en el zapato para los ilegales que tratan de controlar el territorio en todos los aspectos, afirmó la presidenta de la asociación ACVC, Irene Ramírez.

Lea también:

“Y está siendo muy fuerte la presencia del ELN con todo lo que tiene que ver con el territorio, el control económico y el control social, donde don Ramiro se vuelve un obstáculo para ellos, porque nosotros como organización todo lo que está ocurriendo en el territorio en el marco de los derechos humanos lo estamos denunciado”, aseguró la señora Ramírez.

También aseguró que ésta es la segunda amenaza que recibe Ramiro Ortega en menos de un mes, la primera intimidación también enviada a su celular y se le acusa de “sapo”, porque supuestamente denuncia lo que ocurre en la vereda Carrizal.

“Tiene dos escoltas y un carro blindado y terminan amenazando a los escoltas porque dicen que no responden por los escoltas ni por el carro porque también le entra la bala”, agregó.

Finalmente indicó que estas intimidaciones dejan al descubierto las dificultades que tienen como organizaciones sociales para trabajar en los territorios y el riesgo que corren. Por lo que exigen al gobierno nacional garantizar las labores de los defensores de derechos humanos en esos territorios donde no sólo delinque el ELN, el Clan del Golfo y Los Caparros, entre otros.