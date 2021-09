Preocupación en usuarios de Medimás por falta de atención

La deuda por más de 70 mil millones de pesos que tiene la EPS Medimás con el Hospital universitario Erasmo Meoz , llevó a suspender los servicios a los usuarios en este centro asistencial.

Nicolás Salazar veedor de salud, dijo que "es muy preocupante la situación qué se presenta y sobre todo lo que se vivirá el fin de semana, porque el hospital cómo ha sido de conocimiento público, emitió un comunicado expresando que a partir del 13 de septiembre le cancela los servicios a Medimás Eps".

¿Qué es lo que va a suceder? Se preguntó, al manifestar que los usuarios que normalmente asistían a una urgencia o tenían cita además de cirugías, estas quedaran canceladas. Agregó que "Medimás no ha sacado un comunicado dónde se dé a conocer donde deben ir, qué va a pasar, el gerente el doctor Tomás Bravo está precisamente mirando para ver con quién contrata, pero mientras se adelante ese proceso contractual y administrativo, no tienen una Ips de tercer y cuarto nivel que atienda esos servicios".

"Yo soy usuario de Medimás del régimen contributivo y me asisten en el hospital una especialista en gastroenterología por ejemplo esas citas ya no las puedo facturar, no voy a contar con esto ,porque obviamente al no haber contrato ellos me van a negar el servicio, esa es la preocupación ,hay gente que tenía cirugías programadas para esta semana, otros qué llevan 6 meses, otros 5 meses esperando, una cita con un urólogo o cualquier especialista va a llegar a la cita y le van a decir que no pueden recibir la atención", expresó Salazar.

¿Entonces qué va a hacer el usuario frente a esta situación? lo mucho que podría hacer es quedarse sin la atención, no han dado la cara a los usuarios para decirles cuál va a ser su nueva red prestadora de servicios, dicen que están hablando con la clínica San José y mirando a ver si la clínica Duarte amplia más el cupo de servicio porque las únicas IPS.

Se estima que, en esta región, son más de 300 mil personas afectadas.