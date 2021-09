Campesinos escépticos por certificación contra las drogas en la región

La certificación que dio el gobierno de los Estados Unidos a la política antidrogas de Colombia, fue rechazada por representantes de los campesinos cultivadores de coca en Norte de Santander, frente a la desconfianza que generan los planes de erradicación.

Los voceros de las organizaciones sociales señalan que "el gobierno nacional no crea alternativas verdaderas que hagan que sea atractivo para quiénes siembran estos cultivos la posibilidad de sustituirlos por siembras de productos lícitos, así como también garantías para su comercialización, por las promesas incumplidas y por las condiciones donde nos encontramos".

José del Carmen Abril, quien hace parte de la junta directiva de la Asociación de Campesinos de Catatumbo (Ascamcat ), dijo que "los Estados Unidos siempre certifican la lucha contra las drogas, pero el gobierno norteamericano no hace mayores esfuerzos para combatir el consumo de sustancias psicoactivas ".

Dijo que "cada vez que el gobierno colombiano con su política de radicación y fumigaciones empieza a agredir a los cultivadores de siembra de coca en Colombia, esto solo genera actos de violencia, porque nadie va a permitir qué le arranquen o la eliminen la alimentación de su casa, porque la coca para los campesinos es un gobierno que soluciona todo lo que el gobierno ha sido incapaz de solucionar, ni con la plata, ni los millones de dólares que dan desde el norte del continente".

Según el líder "desde 1986 para acá el gobierno no ha logrado acabar con la coca, no hay un plan integral, verdadero, que conduzca a mejorar las condiciones de vida de las personas que no tienen otra alternativa porque el gobierno no las ha creado sino en discursos y documentos"

"Primero que todo hay que solucionar el problema social y cultural qué tiene la sociedad, porque la droga se ha convertido en una cultura, si bien en Colombia se siembra sino se consumiera en el exterior esto no sería un negocio rentable", aseguró el líder campesino.

Lea además: Comunidad del Catatumbo preocupada por recrudecimiento de la violencia

El miembro de Ascamcat fue mucho más allá, y se preguntó "¿cómo es posible que las comunidades tengan que asumir las construcciones de los colegios y vías de sus municipios?”.

Según José del Carmen, "mientras el gobierno americano gira recursos al estado colombiano para la erradicación, pero no habla con Los campesinos, nosotros sí podríamos hacerle un planteamiento Al zar antidrogas para poder sustituir la coca en Colombia, presentándoles un programa y un plan piloto que muestre para ver el verdadero impacto que este podría tener y así poder abandonar los cultivos ilícitos".