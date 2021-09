Alfombras momposinas, atractivo en Encuentro Internacional de Alfombristas

El arte efímero de las alfombras momposinas es muy diferente a las alfombras elaboradas con hilos, seda o algodón. Estas se caracterizan por ser realizadas con materiales biodegradables que permiten la creación de obras que cautivan y maravillan a sus espectadores. Las flores nativas, el aserrín, la harina, arena y algunos pigmentos naturales son la base de estas espectaculares creaciones hechas por artistas momposinos de distintas edades.

Desde la Gobernación de Bolívar, a través del Instituto de Cultura y Turismo -ICULTUR-, es un orgullo comunicar que alfombristas de CORALFOMBRAS de Mompox, que cuenta con una trayectoria de 10 años en el sector cultural, llegarán al municipio de Uriangato en el estado de Guanajuato, México, en el marco de las Festividades de Miguel Arcángel para representar el arte efímero de las alfombras momposinas ornamentales realizadas a base de flores y aserrín.

Los mexicanos celebran a su Santo Patrono “San Miguel Arcángel” y 6 artistas representantes del departamento de Bolívar, entre los que se encuentra una niña de 10 años, participarán, por segunda vez, como delegación en la elaboración de una alfombra de arte efímera con aserrín y flores de 4x5 metros con un tema completamente religioso.

La Corporación Artística y Cultural Alfombras Momposinas – CORALFOMBRAS, tiene como objetivo, representar, con el arte efímero, las raíces religiosas de Mompox. Por esta razón, la alfombra tendrá los rostros de las imágenes con las que más se identifican los momposinos durante la Semana Santa. Los artistas plasmarán a Jesús de Nazareno, La Virgen de la Dolorosa y la torre de la Iglesia de Santa Bárbara, que es la más representativa de Mompox a nivel nacional.

El trabajo de la corporación para cruzar fronteras, se viene realizando desde el 2005. Desde ese momento, las técnicas empezaron a ser perfeccionadas y su arte abrió nuevos caminos. En 2019 son vistos en ANATO y luego fueron invitados a participar en el quinto Encuentro Internacional de Alfombristas, que se realizó de manera virtual en noviembre de 2020.

“Con la alfombra que pensamos presentar en México, estaremos reflejando una tradición cultural del siglo XVI, que representa el fervor de los feligreses católicos momposinos en épocas de Semana Santa y Corpus Christi. Nos hemos esforzado para mostrarle al mundo este bello arte y potencial artístico que se encuentra en la región. Hoy día estamos felices y gracias a este trabajo que se realiza con mucha dedicación y sacrificio, hemos tenido el gran privilegio de haber sido escogidos para participar en este gran encuentro. También estamos agradecidos con la Alcaldía; la Secretaría de Turismo y Cultura de Mompox; el Concejo Municipal y con la comunidad en general, que están haciendo que este sueño se consolide”, indicó Indy Donado Martínez, coordinadora de proyectos de CORALFOMBRAS.

“Desde muy niño he estado cerca del arte de crear alfombras y a través de los años fui perfeccionando y desarrollando mi inclinación a las artes plásticas. De esa manera fui mirando cómo perfeccionar las alfombras y participé en un concurso en 2004 en Mompox y hoy en día, ya he ganado más de 10 concursos. Es una experiencia muy bonita, he conocido mucha gente y crecido más como artista”, manifestó Luis Villanueva, uno de los alfombristas que viajará a México por su destacado trabajo.

A través de esta gran oportunidad, CORALFOMBRAS no solo quiere contar la historia del viaje, sino mostrarle al mundo que en Mompox existe una arte con el que se pueden conectar.

“Son obras que se ven muy realistas. Y además que tienen un gran valor. Queremos que todos comprendan el valor de cada trabajo que hacen los artistas momposinos con el arte efímero. Son obras que tardan horas para que sean perfectas”, explicó Indy Donado.

Durante el sexto Encuentro Internacional de Alfombristas no solo se realizarán las alfombras, también habrá lugar para una serie de actividades como conferencias e intercambios de técnicas con artistas de otros países.