Docentes inconformes con sanción de reforma tributaria

La nueva reforma tributaria que fue sancionada en las últimas horas por el presidente Iván Duque y que pretende recaudar 15.2 billones de pesos, no ha sido muy bien vista por los sindicatos en el oriente del país.



Las centrales obreras han indicando que fue aprobada de forma prematura y que muchos sectores sociales se verán afectados al aumentar los impuestos en diversos ámbitos.



Hugo Cardenas, fiscal del Sindicato Docentes Asinort, le dijo a Caracol Radio que la manera exprés en que fue aprobado el proyecto en el congreso deja muchas dudas.



“Era de esperarse que los congresistas aprobaran afanados este proyecto, no fue socializado a la población antes de votar, esto generará nuevamente un rechazo en la ciudadanía y por esto se hará el llamado nuevamente para salir a las calles a marchar ante el descontento generalizado, ya está todo listo para la marcha el 28 de septiembre por que prácticamente estos impuestos fueron aprobados a pupitrazo y no debe ser así”, dijo el dirigente de los profesores en el oriente del país.

Reiteró que continúa la programación de las movilizaciones que se realizarán durante lo que resta de este año.