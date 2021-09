Una mujer fue atacada brutalmente en el Huila

Yolanda Charry Rojas, de 36 años de edad, fue víctima de un hecho, que ha sido calificado como repudiable por los habitantes del municipio de Aipe. La mujer con problemas mentales y epilepsia, quien fue hallada por uniformados de la policía de tránsito en la vía que del municipio de Aipe conduce a Castilla.

Según el reporte oficial de la autoridad, entregado por el centro asistencial donde fue ingresada la mujer: "...consciente, pero no respuesta verbal, no comunicación, con herida a nivel de región perianal de más o menos 5 cm de diámetro con compromiso muscular y compromiso de reborde glúteo, madre y paciente, no refieren que ha pasado..."

El hecho que ocurrió el pasado 02 de septiembre, solo hasta el día jueves 09 de septiembre, fue denunciado ante las autoridades por la madre de Yolanda, quien interpuso la respectiva denuncia por el presunto delito de Acto Sexual Violento.

“Yolanda” o “La niña Yoli” como se le conoce de cariño popularmente en el municipio de Aipe, a pesar de su condición física, goza de gran aprecio en la comunidad aipuna que la reconoce como una mujer agradable y servicial, lo que motivó este fin de semana a cumplirse un plantón para exigir justicia ante el hecho.

Las autoridades, invitan a la comunidad del municipio de Aipe, que en caso de tener información que permita esclarecer este hecho, se acerquen a las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN donde se garantiza absoluta reserva.