Amenazan al presidente del gremio de taxistas en Cúcuta

En las últimas horas el principal líder de los taxistas en la zona de frontera, dio a conocer graves amenazas en su contra debido a los procesos que él está llevando en defensa de ese sector.

Intimidación es el telefónicas y un seguimiento por parte de algunos vehículos son los hechos que han generado una gran preocupación en este líder sindical, el cual ha demandado atención por parte de los organismos competentes.

Carlos Bastos quién es el presidente del sindicato único de taxistas en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que su labor siempre ha sido mediando con las autoridades.

También le puede interesar: Arranco la fiesta del libro en Cúcuta

“Me llaman y me dicen que ya habían pagado 5 millones para matarme, y en la tarde también cerca un centro comercial se paró un carro blanco y me tomó fotos, entonces esto ya es preocupante porque no es la primera vez y ha pasado consecutivamente, la vez pasada me llegaron al área metropolitana cuando estaba en una reunión y ahora si con esta amenaza que me hicieron anoche ya me dejaron preocupado, la primera amenaza que me hicieron fue por la piratería de inDriver que estaban haciendo vehículos y que yo los estaba denunciando, y la segunda si es por otro proceso que llevo que son con unos carros que no pueden estar trabajando acá, de igual forma en estos momentos ya se interpusieron la denuncia y esperar que pase, los cuadrantes de la policía ya me están prestando protección pero falta esperar que va a pasar con la Unidad Nacional De Protección“ dijo el líder de los taxistas.

Indicó que por ahora está analizando la posibilidad de tener que salir de la ciudad.