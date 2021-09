Juez ordenó a William Dau retractarse de afirmaciones contra dos concejales

Nuevamente el alcalde de Cartagena, William Dau, vuelve a retratarse por sus afirmaciones. Esta vez tiene que ver con las aseveraciones hechas durante un Facebook Live contra los concejales Óscar Marín y Carlos Barrios, a quienes relacionó con presuntos actos de corrupción dentro del Fondo de Pensiones del Distrito.

El mandatario aseguró que los cabildantes estarían detrás de un presunto detrimento patrimonial de $15.400 millones, en el que también supuestamente se vieron beneficiados extrabajadores de las Empresas Públicas, abogados y jueces.

La retractación de Dau fue publicada a través de sus redes sociales oficiales tras una orden proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena.

“Me permito manifestar que comoquiera que no tengo la calidad de autoridad judicial o disciplinaria, y debido a que estas últimas, a pesar de todo el tiempo transcurrido y las pruebas que se han allegado, no han definido de manera definitiva lo relacionado con el Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena y los distintos directores, me retracto de las afirmaciones dadas a través de Facebook Live y que de alguna manera atribuyan responsabilidad a los señores Carlos Barrios y Óscar Marín, respecto a los escandalosos hechos de corrupción mientras se desempeñaban como directores del Fondo de Pensiones”, dijo el alcalde Dau en su retractación.