Permanentes denuncias de conductores y viajeros en vía Manizales - Medellín

Las largas filas y horas que pasan los conductores, pasajeros y viajeros que recorren la vía entre Medellín y Manizales, misma que conecta al Eje Cafetero con el Valle del Cauca, siguen generando dificultades, no solo por el pare y siga, sino también por la falta de orden de algunos vehículos, y la ausencia de baños, lugares de espera y sitios de venta de comida en la mayor parte del trayecto.

“Cuando no tenemos un estadero nos toca en la carretera esperar que los venteros pasen y nos ofrezcan algo de comer, de tomar, y cuando llegamos a los restaurantes, desayunamos y el resto del tiempo nos toca estar fuera aguantando calor y esperando que nos abran la vía que a veces se demoran 5, 6, 7, hemos estado hasta 12 y 14 horas aquí parados y la Concesión no nos soluciona nada”, resaltó Héctor Andrés Agudelo, conductor de la transportadora Flota Ospina.

Otra de las dificultades que deben enfrentar los conductores, es la ansiedad de los pasajeros, quienes en ocasiones se alteran y les discuten o permanentemente les consultan sobre cuánto tiempo más deben esperar.

“Muchas veces se nos enojan, no ven la situación en la que estamos y se desquitan con nosotros y no podemos hacer nada en cuanto a eso porque estamos sujetos a horarios y esos horarios a veces no los cumplen, yo creo que eso es una falta de respeto para con todos los transportadores que transitamos por aquí, porque han hecho unas promesas y no las han cumplido”.

Por su parte, los turistas se debaten entre pensar si dirigirse o no a esta región del país, cómo prepararse para la espera y los beneficios que a futuro traerán las obras.

“Bueno y maluco a la vez, porque aquí nos han hecho esperar tres horas, que en tres horas podríamos ir muy lejos, sí o no, claro que hay que respetar las normas de tránsito y transporte por un bien del país y de las carreteras”, dijo José Iván Duque, viajero de la ruta Antioquia – Valle del Cauca.

Por ahora solo queda esperar con calma, abastecerse de alimentos y cosas que consideren requieran para la espera, evitar generar caos incumpliendo con las normas de tránsito y pensar que para un futura esta ruta tendrá una disminución de más o menos una hora en tiempo de viaje.

Le puede interesar:

"Quedé sorprendido y triste al observar al bebé en esa bolsa", Juan Arias

Con Futurexpo en Caldas buscan la reactivación del comercio exterior

Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.