Piden respuestas por muerte de mujer y niña que cruzaban frontera de EE.UU

Claudia Marcela Pineda Sarmiento de 37 años, y su hija Maria José Sánchez de 10 años, encontraron la muerte en el área de Yuma, Arizona, un desierto de la frontera entre Mexico y Estados Unidos, buscando el ‘sueño americano’, al cruzar con ayuda de coyotes esta zona fronteriza.

Junto a ellas fue hallado el pequeño Kristhyan David Pineda, de 2 años, el hijo menor de Claudia Marcela, quien logró sobrevivir al calor y al agreste entorno del desierto.

Claudia Marcela, a quien sus conocidos recuerdan como una mujer luchadora, trabajadora y amorosa con sus hijos, creía ciegamente en esa travesía; salió de Tunja hasta Ciudad de México, para luego emprender la trágica cruzada. Claudia pensaba que estaba cumpliendo un sueño, y aprovechando una buena oportunidad para mejorar su calidad de vida y económica, y creía que ese viaje, era su regalo de cumpleaños, pues este 29 de agosto, cumpliría 38 años.

Para su familia y amigos más cercanos, “la tragedia deja más dudas que certezas, razón por la cual pedimos apoyo a las instituciones, para que bajo una investigación forense, y por escrito, nos expliquen por qué y bajo que circunstancias murieron mi amiga y su hija. No queremos que esto quede así, como tan fácil de explicar, pues tenemos muchas preguntas alrededor de ella, y no hemos tenido un reporte oficial que nos haga entender las circunstancias en las que murió Marcela. Yo era la única persona que sabia cómo era la travesía que estaba haciendo, por lo que ella me iba contando por whatsapp, pues ella decidió guardar silencio frente a su familia sobre esto”, dijo en Caracol Radio Tatiana Barajas Ávila, la mejor amiga de Claudia Marcela.

Sin embargo, la versión oficial de la cancillería colombiana, es que el Consulado en Los Ángeles fue informado por la patrulla fronteriza de Yuma, Arizona de los hechos, y que el médico forense de la zona y los primeros peritos indicaron que los cuerpos fueron encontrados en el área de Levee Road y County, en la zona desértica de la reserva, sin signos de violencia, donde se atribuye su muerte al agotamiento por calor y asfixia.

Los seres queridos de Claudia Marcela, ya habrían hecho un pago de más de 2.600 dólares, alrededor de 10 millones de pesos colombianos, para solicitar la cremación de los cuerpos de la mujer y la niña, pues la repatriación de los cuerpos, sería mucho más costosa, elevandose a más de 100 millones de pesos colombianos. Sin embargo, aun deben surtirse otros protocolos, para que se ejecute ese proceso de repatriación.

Mientras tanto, el pequeño Kristhyan David, permanece en custodia de un centro de menores de edad de California hasta que se defina con quién permanecería en los Estados Unidos o si regresa a Colombia.