Rechazo al aumento de la violencia en Cúcuta

Diversos sectores sociales y políticos reaccionaron y rechazaron el atentado terrorista contra la policía metropolitana en Cúcuta en las últimas horas.

Empresarios, comerciantes y dirigentes políticos expresaron su indignación por el hecho violentos que dejó doce uniformados heridos y cuatro civiles en una acción contra el distrito dos de policía en la Ciudadela Juan Atalaya que compromete varias comunas al norte de la capital nortesantandereana.

El senador de Cambio Radical Edgar Diaz en su cuenta de Twitter expresó "rechazo rotundo a este vil hecho contra nuestros uniformados en la Ciudadela Juan atalaya, esperamos que las autoridades logren dar con los autores y se haga justicia".

El comercio al norte de la ciudad de Cúcuta cerró sus puertas por temor a nuevas acciones y deploró la acción violenta" no sabemos que es lo que pasa, porque no hay una contundente reacción, no hay control no ha vigilancia uno sale y no ve un policía contribuyendo a frenar la delincuencia que nos tiene azotados por donde usted lo mire".

Así mismo expresaron su indignación por la violencia que bajo esa modalidad se ha reactivado en la zona de frontera y que en los últimos meses producto de esas acciones se han registrado más de cuatro hechos violentos.