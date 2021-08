"Nos toca autocuidarnos": comunidad, ante ola de inseguridad

Viral se hicieron videos en donde se muestra cómo roban a más de seis personas al interior de un restaurante en Cabecera del Llano, en Bucaramanga; en otro, cómo hurtan a un señor de una camioneta por el mismo sector, y el último, en Servientrega, de la carrera 27.

Toda esta ola se inseguridad se ha dado en los barrios de Sotomayor y Cabecera de llano, sectores prestigiosos, que se están convirtiendo en puntos neurálgicos de robos y hurtos.

La gente se queja de que tiene miedo y zozobra por la ola de inseguridad y no quiere salir a compartir con familia y amigos por todo lo que sucede

Trinidad Flórez Pabón, de la JAC, del barrio Cabecera de llano, indicó que ya no se puede salir con nada valioso a la calle y que las autoridades deben implementar más el pie de fuerza.

Con lo que se registra en redes, Trinidad manifestó que de ahora en adelante toca autocuidarse, es decir, que la gente debe salir con lo necesario y regresar a casa pronto.

"Como comunidad estamos preocupados, hemos visto que la policía sí presta el servicio, pero no hay bastante pie de fuerza, hay que reconocerle eso a ellos, pero son más los malos que llegan a hacer las fechorías, ahora estamos mirando cómo se consolidan unos frentes de seguridad, nos toca hacernos el autocuidado, de no salir con pertenencias , sacar lo necesario de la vuelta que se vaya hacer, solicitamos que nos ayuden más".

Tras la ola de robos y atracos, piden que lo miembros de seguridad de los conjuntos residenciales de Bucaramanga, hagan un acompañamiento por el barrio de Cabecera, que ha sido uno de los más golpeados