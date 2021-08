En vilo la construcción de los puentes La Judía y el punto crítico 43

Desde hace ocho años se firmó un convenio para que el Fondo de Adaptación construyera tres puentes, el Hisgaura, el sector crítico 43 y el de la Judía.

Hasta el momento, Sacyr solo entregó un puente, que fue el atirantado o tipo "acordeón" y que duró un buen tiempo para su puesta en marcha.

Lo último es que al parecer, no se va a poder instalar, ni siquiera un puente metálico en el sector de la Judía, según lo que manifiesta el Invías y el Tribunal Administrativo de Santander, debido a que no serían viables técnicamente.

Puede leer:

"Si los puentes no son viables técnicamente, porqué se permite la adjudicación de esos contratos, por qué cuando se dan cuenta permiten que se giren los recursos, eso es un escándalo, eso es responsabilidad del Fondo de Adaptación, de Sacyr, porque no dijo nada, de interventoría, de Procuraduría, Contraloría, han pasado 8 años y sigue la misma situación, no exisitía la posibilidad en las condiciones que ellos manifestaron y no dijeron nada, esto es un escándalo”, dijo Danil Velandia.

Para estos proyectos hay más de 2.500 millones de pesos invertidos con cero de ejecución.

Danil Velandia, veedor de la vía Curos – Málaga, cuestiona el trabajo de las autoridades sobre estas investigaciones que no avanzan

Velandia mencionó que también se perdieron 5 mil millones de pesos en adicionales de las obras, 2,250 millones de esos del contrato y a la fecha, no hay recursos para estas dos obras importantes en Santander