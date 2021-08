No hay vacunas para iniciar vacunación con mayores de 12 años en Medellín

La ciudad de Medellín continúa en emergencia por la falta de biológicos, luego de colocar las últimas tres mil vacunas que tenía disponibles para las primeras dosis.

Esta situación que se repite en varias poblaciones de Antioquia, no permitirá que en la capital antioqueña comience la aplicación de primeras dosis contra el COVID-19 a los niños mayores de 12 años en los más de cien puntos habilitados para esta actividad. La secretaria de salud de Medellín, Andree Uribe, indicó que espera que este fin de semana llegue un nuevo lote de vacunas para continuar con el plan nacional de vacunación.

“El gobierno Nacional ha indicado que va hacer la unificación de etapas, sin embargo, si no llegan más dosis a Medellín no tenemos cómo cumplir esta directriz, porque no tenemos cómo responder a esa necesidad”, explicó la funcionaria.

La capital antioqueña tiene una existencia de más de 35 mil vacunas de Pfizer para para las segundas dosis, aunque inicialmente estaban destinadas para los menores de 17 años, pero ante la necesidad se tomó esa decisión.