Denuncian un envenenamiento masivo de perros en Envigado

Las autoridades investigan un aparente caso de envenenamiento de perros en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá. El alcalde Braulio Espinoza, contó que tratan de ubicar al responsable de causarles la muerte a los tres perros de una familia de raza Beagle.

El caso ya está en manos de las autoridades que están investigando qué motivó los hechos que fueron reprochados por la alcaldía.

“Pedimos que esto no quede en la impunidad, que se llegue hasta las últimas consecuencias, estos hechos lamentables no se pueden repetir en Envigado ni en ningún lugar del territorio colombiano, no vamos a permitir que esto quede en el olvido”, recalcó el mandatario.

Incluso esa situación motivó para que se promoviera la creación de la Dirección de bienestar animal para combatir el maltrato. El mandatario aseguró que la intención es poder recepcionar y actuar con mayor prontitud a las denuncias relacionadas y generar mecanismo de prevención y cuidado de los animales, la dirección entrará en funcionamiento en un mes.