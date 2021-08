Por tercera vez detienen desalojo de los campesinos de Cachenche en Bolívar

Por tercera vez miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) llegaron hasta el municipio de Turbana, norte de Bolívar, para adelantar el desalojo del predio Cacheche ocupado por familias campesinas.

Gracias a la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Veeduría de la Rama Judicial, nuevamente la diligencia se detuvo por falta de garantías y protocolos para adelantarla.

El abogado Héctor Pérez, denunció que la SAE podría estar cometiendo un fraude a resolución judicial y prevaricato por acción y omisión, presuntamente por incumplir una orden judicial que la obliga a coordinar la inscripción de los campesinos en el registro de la Agencia Nacional de Tierras para que estos puedan beneficiarse de los terrenos.

“Me agredieron de forma verbal. Me quitaron el machete que es mi arma de trabajo porque estoy cosechando las plantas, lo que es yuca y maíz, para luego sostenerme con mi familia. Les dije que eso era abuso de autoridad, me dijeron que me lo iban a regresar, pero aquí los estoy esperando”, denunció Leonardo Palomino, habitante de Cachenche.