Conmoción en el municipio de Soatá por el asesinado de una docente

Se trata de la docente jubilada, Luz Marina Valderrama, quien en horas de la noche del pasado domingo, 22 de agosto fue hallada sin vida en su vivienda, al parecer amordazada y atada de manos, según el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán: “La docente pensionada apareció sin signos vitales por una asfixia mecánica; en un comienzo se dijo que no se le había hurtado nada, sin embargo, se encuentran denuncias de unas ollas que ella tenía y no se hallaron”.

El mandatario hizo un llamado a la fiscalía y sijín para que se lleven a cabo las respectivas investigaciones, y así, esclarecer el hecho.

Por su parte, el diputado, Mauricio Rodríguez quien conocía a la docente manifestó: “Ella era una persona muy querida, no sólo por mí, sino por nuestro pueblo, absolutamente servicial siempre con un abrazo, un beso, y la verdad estoy muy consternado, me da mucha tristeza, no puedo creer que esto haya sucedido en mi municipio de Soatá”.

Asimismo, Rubiela Castellanos, rectora de la Institución Educativa Juan José Rondón de Soatá indicó: “La comunidad educativa se encuentra consternada, hacemos un llamado a la tolerancia a reaccionar de manera positiva, a unirnos como comunidad, asimismo, extendemos también el llamado a las autoridades a poner cartas en este asunto, porque no podemos que permitir que Soatá sea caracterizada por temas de violencia lamentamos esta situación”.