Venezolanos rechazan comando de criminalidad migrante en Bogotá

Después de conocerse la iniciativa de crear un comando conjunto en Bogotá para combatir los criminales migrantes, los líderes de la población venezolana en la región de frontera han rechazado esta estrategia.

Los voceros de este grupo poblacional han indicado que es una estigmatización que se hace a las personas que han tenido que huir de su país, y que a pesar de reconocer que se han presentado casos en donde participan los venezolanos no se debe generalizar a todos los migrantes.

José Luis Guerrero ex concejal del municipio de San Antonio del Táchira, le dijo a Caracol Radio que la criminalidad no tiene pasaporte.

También le puede interesar: Autoridades contemplan retomar diálogos fronterizos

“Estamos muy preocupados pero no sorprendidos, no es la primera vez que en Bogotá se hacen afirmaciones desde la alcaldía contra la población migrante, en reiteradas oportunidades se responsabiliza a los venezolanos de los problemas de seguridad de la ciudad y la criminalidad no es no es un tema de cédula de extranjería o nacionales, sino un problema global que hay que combatirlo tanto en la personas que son colombianos y los que no lo son, pero cuando se hace este tipo de señalamientos y se crean este tipo de comandos lo único que genera es una gran estigmatización contra la población vulnerable que es la migrante y no los resultados de la lucha contra la violencia que se anuncian“ dijo el líder de los venezolanos.

Indicó que se debe trabajar con las estrategias sociales para poder contrarrestar los efectos de violencia, y que estas afirmaciones lo que buscan es quitar la confianza en los venezolanos a pesar de estar haciendo las cosas bien.