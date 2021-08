¿Cómo será el pico y placa en Medellín y el cobro por congestión?

Luego de un año y medio regresa el pico y placa a Medellín, en este caso con una novedad. La medida será cada quince días para todos los vehículos particulares e inclusive para las motos de dos y cuatro tiempos. Con este nuevo modelo, los automotores tendrán que dejar su carro en casa todo el día cada quince días.

La norma operará a partir del primero de octubre y el objetivo es que se reduzca hasta en un 10% la circulación de vehículos. Sobre la norma, explica el secretaria de Movilidad, Carlos Mario Mejía.

“Estamos aplicando una medida que sea de un solo dígito todo el día cada quince días. Así que cada quince días nos debemos preparar para buscar unos mecanismos de transporte distintos al automotor, bien sea el sistema de transporte masivo público”, señaló el secretario.

Además del pico y placa una medida que busca implementar la Alcaldía de Medellín es el cobro por congestión. ¿De qué se trata? La premisa es que sí un ciudadano necesita sacar su vehículo en un día de pico y placa, por algún motivo, pague por el circulamiento.

“Si quiere utilizar la maya vial porque tiene una necesidad muy grande, debe pagar por el desplazamiento. Estamos haciendo el análisis jurídico y financiero de la mano de la Secretaría de Hacienda, también los comparativos con Bogotá y Cali, para que tengamos una medida que sea onerosa para quien la quiera usar. Con esos dineros se invertirá en educación vial y en el sistema de transporte público”, agregó el funcionario.

Las autoridades de tránsito en Medellín avanzan en estrategias que permitan desestimar el uso del vehículo particular, de modo que cuando se tenga pico y placa la alternativa no sea comprar otro carro u otra moto, que a la postre terminan por congestionar más las calles, sino que en verdad se use otro medio de transporte distinto: bicicleta, buses de servicio público o taxis.

En el momento la Secretaría de Movilidad tiene pendiente definir los sectores que estarían cobijados o exentos de la medida de pico y placa.