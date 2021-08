6.000 invidentes en Armenia serán beneficiados con señales sonoras

El docente de la Universidad Alexander Von Humboldt, Diego Alberto Valencia, señaló que cuentan con la clínica jurídica denominada Litigo de Alto Impacto relacionada con acciones populares que abarcan derechos colectivos y es allí donde estudiantes solicitaron intervenir sobre la situación de esta comunidad que es vulnerada al no contar con las condiciones para la movilidad segura en el municipio.

Es así como en segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Quindío ordenó a la administración municipal que en un término de seis meses realice la instalación de los dispositivos sonoros en los sectores de mayor afluencia en la ciudad.

Resaltó que este sector poblacional se restringe a salir porque no cuentan con la infraestructura idónea ante las limitaciones que tienen es por esto que con este fallo esperan que el derecho colectivo se garantice de manera integral.