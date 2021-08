Parado en la vía, Alcalde de Aguachica se niega a recibir las basuras

Desde las seis de la mañana de este sábado está parado sobre la vía principal de su municipio, Robinson Manosalva, alcalde de Aguachica, Cesar, para impedir que lleguen los vehículos recolectores desde Bucaramanga y Floridablanca, Santander.

El mandatario aseguró que en compañía de la comunidad, impedirán que se lleven las basuras de los santandereanos y que hasta el momento, el alcalde de Bucaramanga ni el de Floridablanca han tenido comunicación para pedir la aprobación de disponer en el Parque Tecnológico Las Bateas en Aguachica.

"Y aquí estoy parado paralizando todos los carros con residuos sólidos de otros municipios. Y si los alcaldes de Bucaramanga y de Floridablanca piensan que van a pasar por encima de un alcalde, están equivocados, voy con los procesos jurídicos y si me tengo que ir a la cárcel, me voy pero no voy a recibir las basuras", agregó el mandatario de Aguachica.

Aunque los alcaldes de Bucaramanga y Floridablanca anunciaron que sus empresas de aseo suscribieron contratos para disponer los residuos en Aguachica, el mandatario de esta localidad del Cesar argumentó que se opondrá a recibirlas.