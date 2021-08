Positiva respuesta de ciudadanos a vacunarse en el Coliseo de Combates

La estrategia de usar drive thru les ha permitido a los ciudadanos administrarse la vacuna contra la COVID sin agendarse e invertir pocos minutos de su tiempo para comenzar su esquema de inmunización.

A corte de las 10:30 a.m., se habían aplicado 400 dosis de la vacuna Moderna, 170 a ciudadanos que llegaron en carro y 230 en moto, en el punto masivo de vacunación en el Coliseo de Combates.

Luis Alberto Herrera Petro, decidió aprovechar la jornada y pidió permiso en su trabajo para hacerlo, “porque mañana es festivo, por si me da algo, ya estoy en mi casa”. A él le dio COVID con síntomas, que él describe como “feos”, pero logró salir adelante y recuperarse.

Su mensaje a las personas que no se han vacunado es que hagan el esfuerzo, así sea que no les den el permiso para salir a cumplir esta cita con la vida. “Esto es un beneficio para todos, porque esto está maluco, y se viene otra ola y no los vaya a coger”.

Francisco Zapa también llegó en su moto muy temprano. Hizo su fila y llegó con los documentos listos para facilitar el proceso. “El tránsito de personas ha sido muy fluido, ha estado muy organizado y se ha realizado en perfectas condiciones”.

Néstor Lara, gerente de Health Cars SAS, IPS que apoya al DADIS en estas jornadas, precisó que el montaje de la logística comenzó en este punto a las 6:00 a.m., donde se dispuso de un equipo de 30 personas, entre vacunadoras, digitadores y personal de apoyo, para agilizar el proceso de entrega de copia del documento de ciudadanía, permiso consentido, administración del biológico, y el ingreso de los datos en los carnés.

“Las personas duran unos 15 minutos en su auto, para garantizar el distanciamiento los protocolos de bioseguridad, la genta está segura dentro de su vehículo y es rápido. La segunda jornada se realizará en los mismos lugares donde se administraron la primera dosis. La respuesta de las personas que se transportan en moto ha sido positiva y se han vacunado sin barrera, y la única condición es mayor de 25 años y copia de su cédula”, explicó.