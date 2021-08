Concejales no quieren fiestas de independencia en 2021

El Concejo de Cartagena recibió a la directora de IPCC Saia Vergara y a la directora del Dadis, Johana Bueno, para que presentaran ante el Concejo el plan para el desarrollo de las fiestas de independencia de Cartagena.

Saia Vergara en su intervención presentó una posible agenda conmemorativa de las fiestas de independencia, donde propone hacer eventos pedagógicos sobre la historia y la importancia de esta fecha, una agenda académica permanente desde octubre, convocatoria de estímulos económicos a las personas portadores de las tradiciones, circuitos en centros comerciales de muestras folclóricas y artísticas, un evento con aforo controlado en la plaza de toros y transmitido para toda la ciudadanía.

Por su parte, Johana Bueno aseguró que para el mes de octubre se prevé la cuarta ola del Covid y la llegada de la variante Delta.

El concejal David Caballero, autor de este debate, afirmó que debido a la crítica situación por la que atraviesa la heroica, por la pandemia del Covid 19, no se debe celebrar nada en la ciudad.

El cabildante del partido conservador, presentó las cifras de fallecidos en la ciudad, y los últimos informes a nivel mundial que advierten sobre la próxima ola de contagios, para argumentar su posición. “No entiendo cuál es el afán por celebrar, tenemos más de 2000 muertos, mejor esos dineros que los inviertan en implementos de bioseguridad y campañas de prevención”.

En el mismo sentido, el concejal César Pion del partido de la U, cuestionó que para la realización de esta agenda es necesario conocer cuál es el personal que van a recibir en aforo en la plaza de toros, el certificado de la disponibilidad de salud en la ciudad, y el certificado de que no hay riesgo de la variante delta. Además propuso la posibilidad de armar un boletín cultural para mostrarlo a la ciudad, “faltan unos argumentos técnicos para decir hoy si o no, sobre todo que la responsabilidad no sólo la tiene el IPCC, prácticamente la tiene la directora de salud Distrital, porque es la que le va a dar el visto bueno a cualquier espectáculo a realizar.”

El concejal Carlos Barrios del partido Cambio Radical propuso mesas de trabajo con el IPCC, Dadis y actores festivos para definir el tema, teniendo en cuenta que está en juego la vida y la economía de los cartageneros, “desde el Ipcc no se escucha, sino que se impone. No queremos que se inviertan los recursos en festividades que vayan a ser virtuales, esa es nuestra posición y esperamos que usted nos escuche hoy”.

En el mismo sentido se expresaron los concejales Sergio Mendoza y Luder Ariza del partido Alianza Verde.

“Debemos como administración y como Concejo tener la posibilidad de prever y no tener que decir en un futuro “te lo dije” dijo Ariza

Así mismo, Liliana Suárez del partido ASI manifestó que el Concejo no está en contra de las fiestas, sino que no es el momento ideal y propicio para esta celebración, “hay que discernir los tiempos, no tomar decisiones locas y arbitrarias con los ciudadanos. No existe la más mínima posibilidad que este Concejo apoye las fiestas virtuales”.

Se declaró sesión informal para escuchar al gestor cultural Alfonso Arce, quien se expresó en nombre del Consejo Distrital de Cultura, manifestando que Cartagena desde el 2003 está en un proceso de revitalización para proteger lo más identitario y representativo como son las fiestas de independencia, “hay una memoria que se debe mantener viva y puede hacerse desde escenarios virtuales, existe una manera de llevar la cultura a la casa desde la virtualidad”.