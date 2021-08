Concejo no aprueba incapacidad de Armando Córdoba y sigue moción de censura

Con 15 votos, el Concejo de Cartagena no aceptó la incapacidad presentada por Armando Córdoba, secretario de Participación y Desarrollo Social para la sesión donde estaba citado para presentar sus descargos, y continuar con el proceso de la moción de censura.

Recordemos que el pasado 12 de julio el Juzgado Dieciocho Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías, ordenó a la corporación revocar la decisión adoptada dentro de la moción de censura que se le aplicó al Secretario de Participación y Desarrollo Social, Armando Córdoba, a partir de la audiencia de descargos y solicitó al cabildo Distrital rehacer este procedimiento a partir de esta etapa del proceso de moción de censura.

La entidad de salud que expidió la incapacidad es la IPS Provida S.A.S, la cual diagnosticó "cuadro migrañoso", y es desde el jueves 29 de julio hasta el 2 de agosto de esta anualidad.

Antes de ser aprobada o no la incapacidad presentada, varios concejales mostraron sus posturas ante esta situación. Javier Julio Bejarano, concejal de la Coalición Alternativa dijo: “todo lo que está pasando con este proceso, debe ser enviado a los entes de control. Todo este tema crea bastante suspicacia”.

Por su parte el concejal de Cambio Radical, Carlos Barrios, manifestó: “Empecé a hacer las consultas correspondientes sobre la incapacidad, lo más extraño es que esta incapacidad la dé un médico general y no un neurólogo que es el indicado para dictaminar este diagnóstico. No voy a aceptar la excusa, llegó a destiempo y creo que la incapacidad deja mucho que discutir; no viene con la transcripción de la EPS. Hago de igual manera la salvedad que esto se debe enviar a la Contraloría, porque se estarían pagando entonces una mesada con días de incapacidad”.

Así mismo, el concejal Oscar Marín del partido Conservador, mediante un video de la sesión del 27 de julio, reafirma la constancia que en ese momento presentó en plenaria, en la que manifestó que existían rumores sobre la inasistencia del secretario de participación ciudadana a la audiencia de descargos y que presentaría a la corporación como motivo de su inasistencia una incapacidad médica.