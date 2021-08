“No cualquiera tiene la posibilidad de trabajar en un proyecto tan grande”

Con el macroproyecto del Aeropuerto del Café se estima generar 1.500 empleos a través de las tres licitaciones que se prevé se realicen para las obras, sobre lo que señalan los directivos, se tendrá principalmente con mano de obra regional, hecho que ven los caldenses como una oportunidad en medio de la crisis que se ha vivido en los últimos dos años.

Y es así como desde ya en la primera licitación, iniciaron con el proceso de contratación de 200 personas, la mayoría de estas inscritas a través de la página de empleo del SENA, y uno de ellos es Carlos Enrique Henao, quien hoy se desempeña como operador múltiple de la empresa contratista OLHA.

Él como muchos otros trabajadores escuchó sobre el comienzo de las obras, y siendo del área de influencia puso a disposición su hoja de vida inscrita en la plataforma y finalmente fue llamado por quienes tienen a su cargo esta primera fase.

“La verdad no me las creo, porque no cualquiera tiene la posibilidad o la oportunidad de trabajar en un proyecto tan grande y primero gracias a Dios, porque uno dice, pertenezco a esta familia de este proyecto y con ánimo, con ganas de seguir adelante, darle un granito de arena a este proyecto”, dijo con entusiasmo el hoy conductor de una de las retroexcavadoras.

Confirmó que ya están realizando las adecuaciones de la vía, botaderos e ingresos a la zona donde se va a realizar la excavación y depositar el material, con el fin de abrir el paso para la llegada de más equipos.

Es así que, no solo se empieza a construir el Aeropuerto del Café en Palestina, Caldas, sino también las historias de las personas que contarán en su historia que fueron parte de un anhelo de más de 40 años para los caldenses.

