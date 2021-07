Concejo pidió fortalecer finanzas del DATT para mejorar su funcionamiento

El Concejo Distrital de Cartagena de Indias citó al director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) para darle continuidad al informe en marco de las proposiciones 067, 070 y 072.

Janer Galván Carbonó, director de esta cartera, respondió al cuestionario correspondiente abordando temas con respecto al panorama y manejo de los patios y confirmó que los conductores de las grúas destinadas a la inmovilización de vehículos poseen Licencia C2 que les permite manejar este tipo de vehículos.

Así mismo, detalló el número de vehículos inmovilizados por mal estacionamiento y otras infracciones en lo corrido del año 2021, comparando las cifras con el 2020, 2019 y 2018, describió que son 6 el número de grúas disponibles por el tránsito para hacer operativos y ejercer los controles al cumplimiento de las normas de tránsito.

Galván además indicó que las obligaciones pendientes por infracciones de acuerdo al último reporte de cartera ascienden a la suma de $221.172.668.420. De igual manera, enfatizó que durante la vigencia fiscal 2021, la caja central o Secretaría de Hacienda no ha subsidiado compromisos del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena – DATT con relación a pagos de nómina del DATT.

Seguido, la mesa directiva se declaró en sesión informal para escuchar al señor Oscar Contreras quien representa al gremio de conductores del servicio público y que en plenaria expresó la necesidad de buscarle una solución a varios conductores que por sus multas hoy en día no pueden trabajar debido a que no es posible renovar la licencia de conducción. En el mismo sentido, los conductores Jorge Hernández y Carlos León expusieron que son varias las familias que se ven afectadas porque los colegas no tienen para refrendar la licencia y estos son cabeza de hogar.

“Inicialmente nos afectó Transcaribe y después la pandemia, no tenemos los recursos para hacerlo, por eso le pedimos al distrito que nos ayude con algún porcentaje de descuento con el fin de tener nuestra licencia para poder trabajar”.

Elkin Garcés Chávez presidente de la Veeduría de Tránsito, Transporte y Movilidad en Cartagena, indicó que se viene haciendo seguimiento a la contratación y manejo de los patios, tarifas para los servicios de parqueadero y grúas para los vehículos inmovilizados y los derechos de prescripción por multas que tienen más de 6, 10 y 15 años.

Terminada la intervención del director del DATT, se le dio paso a los concejales citantes al debate, Fernando Niño y Carlos Barrios. El concejal Niño aseveró que tránsito, grúas y parte operativa y administrativa siguen siendo paliativos para la operación del tránsito, lo que quiere decir que no hay una solución definitiva que permita al DATT tener una sostenibilidad financiera.

”Hoy al distrito le ha quedado grande buscar una fórmula para que se sostenga el DATT, para que sea rentable para la ciudad y ese es uno de los requerimientos que llevaré a la mesa de trabajo porque por ejemplo, hoy en día el tránsito de Turbana matricula más vehículos de los propietarios cartageneros que el tránsito de Cartagena, y estos ingresos por impuestos de rodamiento los está perdiendo el distrito. No es posible que se tenga menores capacidades administrativas que en otros municipios de Bolívar como el tránsito de Clemencia, Turbaco y Arjona”.

Por su parte el concejal Barrios, en conclusión del debate manifestó que centralizar el patio operativo realmente constituye un retroceso en la actividad de movilización del tránsito, debido a que transportar un vehículo inmovilizado desde el centro hacia donde está operando el patio demora aproximadamente una hora, lo que quiere decir que las grúas no estarían en el tiempo y en el lugar que se necesitan para poder cumplir a cabalidad su función.

A su turno, el concejal David Caballero del partido Conservador, expresó que las especificaciones técnicas de los patios que están contempladas en los estudios previos no corresponde a la realidad de éstos, como por ejemplo, tener piso de superficie de rodadura para garantizar la estabilidad de los vehículos, contar con un área de atención al cliente con sillas y un baño, buena iluminación, circuito cerrado de televisión y dotaciones de uniformes que reflejen la imagen institucional de la administración Distrital y estar debidamente identificado.

“Las condiciones no están dadas, el terreno no es el apropiado, está sucio, cuenta con apenas dos luces, no tiene baño y cuando la persona va a recoger el vehículo debe esperar en la puerta y después de verificado el pago es que lo dejan ingresar, lo que quiere decir que tampoco cuenta con una sala de espera”.