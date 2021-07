Bayunqueros rechazaron discurso de Dau y mantienen bloqueo en Cordialidad

La comunidad de Bayunca decidió mantener el bloqueo en La Cordialidad pese a la presencia del alcalde William Dau, quien se comprometió a gestionar un crédito para aportar lo que le corresponde al Distrito en la construcción del alcantarillado.

El mandatario distrital se desplazó en compañía del secretario del Interior, David Múnera y del secretario General, Luis Roa, a esta población para dialogar con los manifestantes, quienes bloquearon la vía de La Cordialidad y Vía del Mar, carreteras que unen a Cartagena con Barranquilla.

“En estos momentos no hay plata para complacer a todos, no hay dinero, por eso la Administración trabaja en el trámite de un préstamo que le permita aportar el 40% de los dineros que cuesta el proyecto que permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes de los corregimientos de Pontezuela y Bayunca”, les manifestó el Alcalde.

“El problema que tenemos, mi secretario de Hacienda y yo, es conseguir el billete, porque este es proyecto que vale mucho dinero y no lo tenemos. Entonces, así como les dije en Pontezuela, hay muchas acciones populares que el Distrito tiene que cumplir, y no solo esta. No hay plata, pero vamos a tramitar un préstamo. Voy a prestar la plata para construirles el alcantarillado”, anunció el alcalde, en medio de la multitud que se apostó en la vía.

Con el propósito de definir la ruta a seguir, en las próximas horas el alcalde y parte de su equipo de gobierno realizaran una reunión que permitirá evaluar y establecer las posibles soluciones que permitan viabilizar lo más pronto posible el alcantarillado de Bayunca.