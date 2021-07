Voces del Arte: el emprendimiento que impulsa a los artistas del Caribe

Voces del Arte, es el emprendimiento de la cantautora cartagenera Lorena Bossio que se encarga de dar a conocer a músicos que buscan fortalecer sus carreras, posicionándolos en redes sociales y plataformas, para que obtengan mayor reconocimiento.

Lorena Bossio tiene 29 años, es cartagenera, administradora de empresas, cantautora y ahora gerente de 'Voces del Arte', emprendimiento que nació gracias al Fondo Emprender en Bolívar. La idea surgió en 2017 cuando ella tomó la decisión de dedicarse a lo que realmente la apasiona: el arte en sus diferentes formas.

La artista emprendedora canta y compone desde los 9 años, se ha desempeñado en diferentes ámbitos profesionales y actualmente busca representar a los artistas del Caribe, Colombia y el mundo a través de su empresa. Además, es la embajadora de su propia marca y cuenta con dos álbumes discográficos: 'Llegó el Momento' (18 canciones) y 'Mi Mejor Regalo' (6 canciones), ambos registrados en Sayco.

'Voces del Arte' como emprendimiento del sector de Economía Naranja, recibió $76.186.672 millones del Fondo Emprender del SENA para la generación y sostenimiento de 3 empleos directos, apertura de sede, adecuación del espacio de trabajo, lanzamiento y fortalecimiento general de la joven empresa.

El director del SENA regional Bolívar, Jaime Torrado Casadiegos, señala que el trabajo realizado por el Fondo Emprender en el Departamento ha permitido que "Entre 2019 y 2020, con capital semilla, se hayan beneficiado 32 ideas innovadoras de negocio: 3 de población víctima, 6 de jóvenes entre los 24 y 28 años y, aportando a la inclusión, 13 son liderados por mujeres y 19 por hombres".

La empresa, se constituyó legalmente en 2020 y al tocar las puertas del SENA, encontró orientación, acompañamiento y capital semilla para crecer.

"El apoyo ha sido muy valioso, no tengo más que agradecer al SENA y al Fondo Emprender. A través de esta oportunidad he podido consolidar mi carrera y tener lista mi primera producción musical. De mi familia solo he recibido apoyo y aprecio. Ahora que ven todo el avance que he logrado gracias al SENA, se han dado cuenta de los logros alcanzados" indicó Lorena Bossio, la nueva empresaria del Fondo Emprender.

"Invitación especial a los emprendedores y personas que tengan un sueño. No pierdan la oportunidad, acérquense y empiecen a moverse, no se rindan. El camino más fácil es decir no puedo y el más difícil es tomar el riesgo, de eso trata la vida: de convocatorias y hay que asumirlas", agregó.

La operación de Voces del Arte se desarrolla en el barrio Crespo de Cartagena; y quienes deseen contactarlos, pueden comunicarse a través del mailing: vocesdelarteworld@gmail.com, encontrarlos en las redes sociales: Facebook (@lorenabossiomusic), Instagram(@vocesdelarteglobal) y YouTube (Lorena Bossio).