40 iniciativas socioambientales estarán en Colombia Emprende Sostenible

Empezó el conteo regresivo para que abra sus puertas el Encuentro Nacional 'Colombia Emprende Sostenible', organizado por la agencia internacional Mercy Corps Colombia y el Establecimiento Público Ambiental-EPA con apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Centro de Convenciones Cartagena de Indias.

El evento, que celebrará el emprendimiento verde en el país, contará con una feria que se realizará en el reducto del Centro de Convenciones Cartagena de Indias y en la que participarán 40 iniciativas socioambientales innovadoras de la ciudad de Cartagena y de los departamentos de Bolívar, Antioquia y Cauca.

El objetivo de la feria es promover la reactivación económica y posicionar los emprendimientos socioambientales sostenibles. También busca crear conciencia sobre la importancia de este tipo de iniciativas y lograr que tanto empresarios como ciudadanos en general puedan dimensionar el impacto en el ambiente y en la economía que tienen los Negocios Verdes.

En representación de Cartagena harán parte de la feria los emprendimientos TuCultura, Alice Rios, Granzaplast, Segundo Closet, Centro de Acopio Cartagena Amigable, GeoFuturo, Culture Coffee, Cartumo, Paulina Ecoarte, Mielele, Cariaco maices criollos, Jari’s Farm, No Waste to go, y El Artesano Beer.

"Invito a todos los cartageneros a que nos acompañen desde este 22, 23 y 24 de julio en la feria 'Colombia Emprende Sostenible'. Esta será una bonita oportunidad para que conozcan emprendimientos locales y nacionales que están alineados con el compromiso del cuidado del medio ambiente", expresó Claudia Pérez, cofundadora de Segundo Closet, iniciativa constituida en el año 2017 en el barrio Getsemaní, que promueve la moda sostenible en la ciudad.

También estarán participando Artesanías Minarete, Canvag, Kutú, Gam Tours, Mas (+) Vida, San Francisco Vivero, Recoven, Guardianes de Kennedy, Huerta La Bendición, Reciclatoril, Vivero La Popa, Mujeres de Kennedy, y Huertas Semillas de Vida.

"El evento 'Colombia Emprende Sostenible' es una gran oportunidad para darnos a conocer, por lo que quiero invitar a todos para que nos visiten y puedan tener mayor información sobre nuestro negocio, que se enfoca en el reciclaje de aceite usado tanto de cocina como automotriz, por lo que estamos haciendo visitas a restaurantes y talleres mecánicos recolectando estos elementos”, señaló Daniel Uscategui, integrante de Recoven, un emprendimiento que nació este año en el barrio San Francisco y que le apunta al aprovechamiento de los aceites usados y residuos sólidos mediante el reciclaje y su transformación en bienes de consumo no alimenticios.

Los emprendimientos verdes se están convirtiendo en importantes jalonadores de la economía nacional. En cifras de la Oficina Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente, en Colombia se han identificado 2.581 negocios verdes entre 2014 y 2021, en el marco de la implementación de los Programas Regionales de Negocios Verdes. Estas iniciativas han generado 30.661 empleos directos e indirectos y alrededor de 470 mil millones de pesos en ventas.

Además de la feria, en 'Colombia Emprende Sostenible' tendrá lugar la reflexión sobre el desarrollo sostenible gracias a una agenda académica con paneles de expertos y conferencias magistrales, experiencias significativas de emprendimiento y sostenibilidad, y talleres ecológicos.