El alcalde de Medellín recomienda no salir a marchas

El mandatario Daniel Quintero expresó que la ciudad recibió efectivamente una alerta de amenazas, al parecer del frente urbano del ELN, de cometer actos delictivos durante las manifestaciones del 20 de julio en Medellín.

Las supuestas amenazas se tratarían de dejar posibles explosivos, banderas y símbolos y al parecer infiltraciones en las marchas.

Luego de realizar un consejo de seguridad en coordinación con el Gobierno Nacional, se decidió instalar un Puesto de Mando Unificado desde hoy 19 de julio en coordinación con las autoridades nacionales. La recomendación de Quintero Calle es no salir a las manifestaciones.

“Podrían infiltrar marchas, ya sean pacíficas o no pacíficas, por eso a los grupos que están planeando marchas no importa si tienen inclinaciones de izquierda o derecha, la recomendación es no salir a marchar y no exponer a los ciudadanos”, comentó el alcalde.

En cuanto al dispositivo de seguridad que se dispondrá para las manifestaciones, la Policía Metropolitana tendrá un despliegue de 2.268 hombre en diferente puntos de la ciudad.

En el PMU estarán miembros de la Alcaldía de Medellín, la Personería, la Policía, personal de bomberos y de salud.

En la capital de Antioquia se realizarán dos manifestaciones, una es convocada por el grupo autodenominado como la Primera Línea y saldrá a las 10 de la mañana desde el Parque de los Deseos.

La otra marcha será el Desfile Pacífico, convocada por ciudadanos en desacuerdo con los actos de violencia y partirá también a las 10 de la mañana, esta vez desde el Teatro Pablo Tobón Uribe.