VIDEO: Periodista denuncia agresión en feria del calzado

El periodista Henry Pinzón denunció que fue agredido esta mañana en la feria del calzado que se está realizando en el centro de convenciones, Neomundo.

Según Pinzón todo sucedió cuando se le negó la entrada al evento a la exgobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro. Cuando él intentó grabar porque le parecía injusto, el presidente de Asoinducals, Wilson Gamboa, le quitó el celular.

"Yo empiezo a grabar para mis redes sociales, el señor Gamboa se da cuenta y me increpa, me rapa el teléfono, me lo decomisa de forma abusiva y yo acudí inmediatamente a la Policía Nacional. Es un atropello contra la libertad de prensa".

Responde Asoinducals

Wilson Gamboa, presidente de la asociación, señaló que la negación del ingreso se dio por tema de aforo y aglomeraciones, "llegó como una comitiva de 30 personas que iban a llenar adentro el lugar. Ellos quisieron ingresar a la fuerza y ahí si no lo pude permitir".