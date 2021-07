Denuncian que el agua está saliendo amarilla en algunos sectores de Bogotá

En sectores del norte de Bogotá, el agua comenzó a salir de color amarillo desde el jueves, situación que preocupó a los habitantes de barrios como Cedritos, Toberín, Barrancas en Usaquén, también en Colina, Batán y varios sectores de suba.

“El agua comenzó a salir amarilla, so se si se pueda tomar o cocinar con ella, en principio pensamos que era pasajero, pero ya lleva un día y amanecimos igual, compre un botellón de agua para cocinar”. Explicó María, habitante de Cedritos.

En algunos sectores el problema fue mayor:

“El agua en mi casa está saliendo muy amarilla, yo alcancé a tomar y no me sentí muy bien, pero lo peor de todo es que me dañó la ripa, tengo prendas que salieron amarillas después de lavarlas”. Contó Erika en el barrio Barrancas.

El Acueducto respondió sobre esta situación y mediante un comunicado indicaron que el agua que está llegando a los hogares en algunos sectores de Bogotá y su zona de operación es potable y apta para el consumo humano, además el cambio de color se debe a la modificación del flujo del agua en las tuberías matrices, operación necesaria para poder ejecutar este fin de semana trabajos de mantenimiento en la central Santa Ana.

Indicaron desde el acueducto también que el Personal operativo de la EAAB atiende los casos puntuales de cambio de color mediante la apertura de hidrantes y que el color del agua volverá a la normalidad en el transcurso del día.