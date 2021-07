Falleció una turista en el Parque Nacional Natural de los Nevados

Una mujer de 42 años, quien recorría con un grupo de turistas el Parque Nacional Natural de los Nevados, falleció al tener complicaciones de salud mientras ascendía en la montaña, los organismos de socorro de Caldas atendieron el llamado que en un inicio fue reportado en el Volcán Nevado del Ruíz, cuando realmente la emergencia se presentó en otro punto.

“Se coordina una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Manizales, quienes acuden a atender este llamado de emergencia, pero no se logra la comunicación nuevamente con las personas, dado que las condiciones de comunicación en el parque son difíciles, horas más tarde se logra establecer otra comunicación donde se confirma que no están en el Nevado del Ruíz, si no en el Nevado Santa Isabel y que han iniciado el descenso con la persona que presentaba la afectacción de salud, ellos vienen desplazándose por las vías rurales de Villamaría hacia este municipio e inmediatamente se coordina otra ambulancia de Búsqueda y Rescate para que acuda al encuentro de las personas hasta el sector de la Guyana”, explicó Luis Fernando López Gómez, de Búsqueda y Rescate en Caldas.

Especificó que al momento de ubicar el vehículo en el que era trasladada Claudia María Zapata Muñoz, ella ya no tenía signos vitales, sin embargo realizaron la evaluación en la ambulancia para luego trasladarla hacia el hospital de Villamaría, Caldas, donde el médico confirmó su fallecimiento.

“Esta persona de 42 años empezó a presentar afectaciones en salud, náuseas, vómito, mareo, estos signos son compatibles con el mal de altura que recordemos puede estar manifestado el inicio de un edema cerebral o pulmonar. Ellos toman entonces la decisión de comenzar a bajar con esta persona que pierde el estado de conciencia, tienen que hacer un camillaje por varias horas hasta donde tenían los vehículos y posteriormente realizar el desplazamiento por las vías rurales de Villamaría que son vías que tienen condiciones particulares, y solamente para vehículos 4 x 4”, indicó el socorrista.

Señaló que el grupo de turistas se habían desplazado desde Caldas, Antioquia, y especificaron que estaban con el acompañamiento de una empresa para visitar con un guía esta área del Parque.

Ante esta situación, López Gómez recuerda a las personas que quieran visitar este espacio natural que presenta grandes alturas no cotidianas para las personas, que las condiciones de salud deben ser buenas y que deben conocer o ir con personas que reconozcan los signos de alarma cuando alguien empiece a tener algún tipo de dificultad en salud, así como también, informar de manera clara a los organismos de socorro para que la ayuda sea más inmediata.

Le puede interesar:

El fuego consume trapiche panelero en Caldas

En Manizales hay 396 mascotas listas para la adopción

Entérese de todas las noticias de Manizales y el Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.