Trampas mortales en la Avenida El Lago de Cartagena

Huecos y más huecos; ese pareciera ser el panorama de las vías en Cartagena a causa del pésimo estado y la falta de intervención por parte del distrito.

A sectores como la Avenida Santander, Ronda Real, Av. Daniel Lemaitre y el contra flujo del Nuevo Bosque, se suma la Avenida el Lago donde la peligrosa afectación en una losa provocó un hundimiento que podría generar accidentes. Vecinos del sector debieron colocar un palo para alertar principalmente a los motociclistas, ante la mirada negligente del distrito.

"Todo el año nos hemos pasado escuchando anuncios del distrito y no inician los trabajos. Yo no sé si esta administración es la más técnica, porque sorprende que no haya sido posible ejecutar las obras", expresó Germán Méndez, habitante del barrio Pie de la Popa.

A los 'cráteres' de esta concurrida vía, se le suman interminables trancones por el cerramiento del puente Las Palmas; otro ejemplo de inconformidad donde cientos de conductores han expresado no estar de acuerdo, sobre todo porque una solución a la problemática no ha sido socializada.