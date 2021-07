Vacantes en el sector confección del Tolima no se están llenando

Los empresarios del sector confección del Tolima no ocultan su preocupación por la poca respuesta de la comunidad a las ofertas de empleo que están surgiendo en este renglón de la economía.

Hasta el momento la respuesta a las oportunidades de empleo para personas capacitadas han sido nulas, entre tanto las convocatorias realizadas a través del Sena para la capacitación de nueva mano de obra ha tenido una respuesta muy tibia.

El director ejecutivo de Cormoda, Julio Mendoza manifestó “Los empresarios reportaron cerca de 600 vacantes y la respuesta ha sido nula. Tal vez, hay gente que está en la informalidad y no regresan al sector”.

El dirigente gremial afirmó que a través del Sena para formar nueva mano de obra, la respuesta fue poca. Solamente 50 personas atendieron el llamado, aunque la capacidad por curso supera los cien.

“No entendemos porqué la gente no se quiere capacitar. Hay empleo. Hay formación, pero la gente no acude. Las empresas del sector están abriendo vacantes y el personal no llega. Es muy triste. No sabemos qué pasa. No puedo creer que la gente sólo viva de subsidios”, sostuvo Mendoza.