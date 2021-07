Un ejercicio que marca la vida

'Camila' nunca pensó que el sueño de tener una figura esbelta, la llevarían a vivir el momento más doloroso de su vida.

Como de costumbre, un día realizaba su rutina en un gimnasio de Cartagena, cuando 'Diego', el compañero de actividad física que se había ganado su confianza, la invitó a tomar algo en otro lugar de la ciudad. Señala que minutos después de abordar el vehículo de quien consideraba su amigo, empezó a sentir somnolencia y la respuesta de sus extremidades era prácticamente nula.

Cuando despertó, 'Camila' estaba en manos de dos personas, que la custodiaban en un sitio frío y de poca luz, cuya área aproximada era de cinco metros cuadrados. La escena, de inmediato alteró sus nervios y el llanto no se hizo esperar; "¿Qué hago aquí? ¿Quiénes son ustedes?

Visiblemente conmovida la joven de rostro agradable, 25 años, 1,70 metros de estatura y piel trigueña, ahí comprendió que había sido víctima de una organización que traficaba personas. "Me quitaron cualquier posibilidad de comunicación, bajo amenazas solo me decían que debía atender a todos los invitados. Diariamente entraban a ese cuarto hasta dos hombres que me obligaban a tener relaciones sexuales. Fue horrible".

De esta manera una presa más de la delincuencia, contó a Caracol Radio algunos apartes de una larga historia, donde fue utilizada para satisfacer los deseos perversos de desconocidos. "Ante un descuido pude escapar, estaba un barrio de Bogotá", concluyó el relato.

Al respecto Paola Pianeta, Secretaria de Participación (e) en la capital bolivarense, señaló que es muy compleja la situación toda vez que el mismo sistema, es quien no ayuda a que estos casos tengan un debido juzgamiento.

Sostuvo la secretaria que las campañas, y el trabajo de prevención es solo una parte, pero la labor de fiscalía es de gran importancia, en el sentido de velar porque no haya impunidad. "Los procesos muchas veces se frenan, porque el ente acusador ni siquiera envía funcionarios", destacó.

Las autoridades siguen trabajando en evitar este tipo de conductas, que por la condición turística de la heroica serían más frecuentes.