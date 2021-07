Transportadores denuncian que no hay estrategia de atención a viajeros

Aumentan las denuncias por parte de los transportadores de Caldas ante los cierres de la vía entre La Pintada y La Felisa, reiteran que no hay un plan de atención para los viajeros pues faltan establecimientos para reparaciones de los vehículos y sitios habilitados para descansar y alimentarse, por lo que no solo se ve aumentado el tiempo de espera, sino la ansiedad de quienes esperan paso.

“Pedimos gestión con la Concesión de Pacífico Tres y con la ANI para que eso no se vuelva a ver, son personas que se están viendo afectadas, tanto los transportadores como los pasajeros, gente que anda en los buses y les toca aguantarse 7 u 8 horas, no hay baños, no existe la estrategia, no está diseñada para un bus detenerse, a razón de qué, y es diario”, Luis Fernando Cortés Marín, representante de los transportados del norte de Caldas.

Señala que en más de 30 años que lleva en el oficio, nunca había visto en el país una intervención con tanta desorganización en la movilidad y en los espacios de espera.

Y resalta que esto afecta al sector del turismo, pues deja de ser una ruta frecuente para los viajeros, además impacta en la ruta alterna por el norte de Caldas, pues el tráfico se incrementó en más de un 30% en una ruta que no tiene las condiciones para este tipo de movilidad.

