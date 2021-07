Sindicato de Educadores pide suspender citación de presencialidad docente

Desde el Sindicato de Educadores departamental pidieron a las secretarías de Educación de Caldas y Manizales suspender la citación de presencialidad de los docentes en las aulas, ante las condiciones de contagios por COVID y la ocupación de UCI que hay actualmente en la región.

Aseguran que están dispuestos a regresar a las clases presenciales, sin embargo, las condiciones no son óptimas en este momento para ello, teniendo presente que no hay un censo real de docentes vacunados, aun cuando están priorizados en el plan de vacuanción y no se han aplicado todos los protocolos de bioseguridad en las instituciones.

“De acuerdo con la resolución 777, aún no está certificado por las secretarías de salud de los municipios, que son en últimas, quienes deben certificar la apertura de esas instituciones, entendiéndose esta como que se tenían que hacer unas adecuaciones en los sistemas de aireación de las aulas, unas adecuaciones entorno al sistema sanitario, es decir, nosotros lo que estamos alertando a las Secretarías de Educación es que, aún no existen las condiciones”, explicó José Darío López Salgado, presidente de EDUCAL.

Aseguran que estas dudas y pautas que señalan para el regreso a las aulas, solo buscan dar respuesta a las inquietudes de la comunidad educativa, para tener claridad frente a los protocolos y seguridad, que ante las cifras que se tienen en Manizales y Caldas de contagios por coronavirus, no se vulneren los derechos de los docentes y menos aún los de los estudiantes que regresan bajo el modelo de alternancia.

Le puede interesar:

Autoridades investigan presunto asesinato de adultos mayores en Manizales

Secretaría de Educación confirma inicio de clases presenciales en Manizales



Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.