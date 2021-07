En libertad hombre que intentó abusar de menor con discapacidad

La Red de Mujeres del Oriente Colombiano, Norcol, rechazó que un juez haya dejado en libertad a un joven que intentó violar a una menor en el municipio de San Andrés.

Las autoridades encontraron al hombre y a la niña en una casa desnudos y a minutos de que este intentara abusar sexualmente de la menor.

Sus padres la habían reportado como desaparecida y según Marleny Oviedo integrante de la ONG indicó lo que más indigna es que el hombre, al parecer, con alguna influencia logró quedar en libertad luego de su detención.

"No tenía por qué salir libre. No le dieron medida intramural y no es justo que ese señor es un peligro para la sociedad. Lo que más indigna es que con ese mensaje entonces quiere decir que las mujeres tenemos que esperar a que nos violen y nos golpeen para que se haga justicia", manifestó.

Norcol indicó que en estos momentos la menor y su familia reciben apoyo psicológico, mientras diferentes organizaciones de mujeres con apoyo de la Secretaría de la Mujer de Santander intentan llevar al presunto agresor ante la justicia.