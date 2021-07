Preocupación en el Concejo por despidos masivos en la ESE Cartagena

Presentaron informe ante el Concejo el agente interventor de la ESE Cartagena de Indias, Jorge Suárez Gómez y el director de Distriseguridad, Pedro Rodelo Afora.

Durante su intervención Jorge Suárez, interventor de la ESE Cartagena, manifestó aspectos administrativos y jurídicos sobre cómo encontró la ESE Cartagena y cómo está actualmente, afirmó que planteó la formulación del plan de mantenimiento de la entidad, presentó la proyección de ahorro presupuestal e informó sobre el estado de los contratos con las diferentes EPS.

Una vez terminada su intervención, los concejales coincidieron en que el informe presentado carecía de soluciones de fondo a la situación de la ESE, y que la intervención que se está realizando a la entidad tiene tintes políticos.

En esa línea, el concejal Cesar Pion del partido de la U, afirmó no estar satisfecho con el informe, pues la Superintendencia entró a hacer una intervención cuando no ha trabajado de fondo con el comportamiento de las EPS.

A esta inconformidad se sumó el concejal Óscar Marín quien expresó que el informe no dice nada diferente a lo que se conocía en la corporación. “Albergamos la esperanza de que se acabe todo ese tema de tercerización qué hay en la ESE, la esperanza de que por primera vez la ESE pueda trabajar de la mano con el DADIS para atender todo lo que demanda en materia de salud el Distrito, no vemos soluciones concretas al problema de salud”.

Los concejales Sergio Mendoza y Lúder Ariza del partido Alianza Verde se refirieron a las soluciones que debió plantear el interventor en su informe, “hubiese querido que en este informe el interventor nos presentara puntualmente cuáles han sido los hallazgos, cómo subsanar esos hallazgos, cuáles son las cifras y cuál es la puesta de trabajo para lograr un equilibrio en esta empresa, cuáles son los tiempos, las proyecciones para resolver un problema estructural de salud en Cartagena”, expresó Sergio Mendoza.

Por su parte, los concejales Lewis Montero de la bancada de la U y Luis Cassiani de Cambio Radical manifestaron su preocupación por el despido masivo del personal de la ESE Cartagena. “Es importante que nos diga lo que va a hacer, que no solo sea movimiento de personal, sino en beneficio de la salud de Cartagena” dijo Montero.

Del mismo modo, Luis Cassiani pidió claridad en los cambios que se han realizado en los cargos administrativos que están dentro de la ESE. “Vamos a estar vigilantes de la mano de obra local que ayude a la reactivación económica de la ciudad. No vamos a aceptar masacres laborales con las personas que vienen trabajando en la ESE”. Expresó el cabildante.

Por otro lado, el concejal Carlos Barrios de Cambio Radical resaltó el compromiso del antiguo gerente de la ESE Cartagena. “El doctor Rodolfo Llinás había avanzado en cuanto a la formalización laboral, a la reducción de gastos de la ESE, a prestar un servicio de calidad y con la reactivación de los hospitales, por eso me gustaría conocer cuál fue el plan de mejoramiento que le pasaron al gerente y si este no se cumplió, porque podríamos estar ante una presunta violación al debido proceso. Yo no creo en esta intervención, debe tener una motivación diferente a lo jurídico, técnico y financiero”.

Para finalizar con las intervenciones con relación al informe de la ESE, la concejala Kattya Mendoza del partido Liberal, solicitó que se realicen mesas de trabajo para que los concejales puedan entrar a trabajar con la ESE, con el fin de hacer visible el paso a paso de la intervención y que se pueda ver un plan de trabajo y un cumplimiento.