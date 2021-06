Más de cinco mil personas están sin suministro de gas en Granada, Antioquia

La empresa EPM informó que más de cinco mil personas, unos 1.500 clientes se encuentran sin suministro de gas natural comprimido domiciliario por un derrumbe que taponó el ingreso al municipio de Granada en el Oriente de Antioquia.

El camión especial que transporta el energético intentó cruzar pero el derrumbe sumado al mal estado de la vía impide que se pueda reabastecer los tanques que a su vez distribuyen el gas a las viviendas y restaurantes.

Lea también:

“Estuvimos allá tratando de pasar y no pudimos pasar porque el equipo no tiene cómo. Es un equipo tracto camión que tiene un nivel de gravedad más alto porque tiene unos cilindros que tiene gas comprimido, es decir tiene una energía comprimida de manera que eso requiere unos niveles de seguridad muy especial y no podemos arriesgar que un vehículo de esos se vaya a un barranco y genere eventualmente una tragedia”, aseguró Carlos Orduz, vicepresidente de gas.

La preocupación de los afectados, es que tendrán que hacer uso de otro tipo de alternativa para la elaboración de los alimentos como la energía lo que eleva considerablemente el gasto en los servicios públicos. Actualmente la gobernación de Antioquia y la alcaldía del municipio de Granada están trabajando para remover el derrumbe y adecuar de manera definitiva la vía y evitar situaciones similares a futuro.