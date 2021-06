Venezolanos buscan la vacuna contra el COVID-19 en la frontera

Los profesionales de la salud que están al frente del proceso de vacunación revelaron que en la actualidad existe una alta demanda de los ciudadanos venezolanos que quieren vacunarse contra el COVID-19.

El doctor Alonso Vellojín reveló en Caracol Radio que “lo que estamos viendo es que nos están llegando a los puestos de vacunación muchos ciudadanos venezolanos que no tienen ni siquiera el permiso especial de permanencia y están pasando, buscando la inmunización”.

Advirtió que “en la actualidad se viene intensificando la vacunación gracias a los inmunológicos que se han venido suministrando y trabajamos con base en las orientaciones de las autoridades sanitarias y del Ministerio de la Protección Social”.

Indicó que “en la actualidad muchos de ellos, vienen a pedir el favor porque argumentan que en Venezuela no hay infraestructura hospitalaria, no hay vacunas, pero ellos no han formalizado su ingreso y están pidiendo ayuda, desesperados”.

Explicó además que aún no hay instrucciones del gobierno nacional con relación a la atención de la población extranjera y se está a la expectativa de ello”.