Incertidumbre por terminación del puente cuatro vientos

La parálisis de los trabajos de construcción del puente en el oriente de Cúcuta genera que no se detengan los señalamientos y acusaciones entre la alcaldía y el constructor del puente de cuatro vientos, sobre la responsabilidad por los incumplimientos.

Los voceros de la constructora advierten varias situaciones complejas frente al futuro de la obra que está en un 96% de ejecución los efectos jurídicos de la suspensión o cancelación del contrato y el riesgo de perder las pólizas, si la comunidad decide tomar las vías de hecho y permitir el paso de vehículos.

Ingeniero Andrés Felipe Vásquez, representante de construnorte dijo a Caracol Radio que, “los predios ya fueron entregados, pero no han sido legalizados dentro del contrato y lo que hace falta es que ellos nos reconozcan el daño económico que nos han causado, por la mayor permanencia y por el incumplimiento que tuvieron, para poder nosotros terminar el contrato, pues necesitamos que nos reconozcan el incumplimiento que tuvieron”.

Agregó frente a las posibles vías de hecho por parte de la comunidad dijo que, “que puede pasar jurídicamente, en caso de pasar un accidente, la responsabilidad seria de la alcaldía, pues la obra no cuenta con la señalización correspondiente, ni la iluminación correspondiente para ser puesta en servicio y lo más grave es que la aseguradora no daría la garantía de estabilidad que ellos dan, porque la garantía es porque el proyecto no se puede tocar durante cinco años”.

Por su parte la comunidad anuncia tomar acciones para presionar la conclusión de la obra pagada por medio de la contribución de valorización.