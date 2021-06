A $500.000 estarían vendiendo las vacunas anticovid-19 en Floridablanca

Caracol Radio conoció en exclusiva las denuncias de varios ciudadanos que apuntan a un negocio con la venta de las vacunas anticovid-19 en el municipio de Floridablanca, Santander, con un costo de $500.000 por cada dosis.

Según los testigos, bajo la complicidad del personal que administra las dosis en el punto de la Universidad Santo Tomás, se están vendiendo los biológicos para las personas que no están priorizadas para recibirlo.

Denuncia de ciudadanos.

“La persona se sube al carro, tiene ropa particular y tiene acceso al sistema y a las vacunas. Antes de vacunar pregunta por la plata porque nos dijo que cada dosis valía 500.000 pesos. Ese día tenía como cuatro carros más, entonces iba con ellos, daba la vuelta y volvía por nosotros, pero al saber que cobraban todo eso dijimos que no, no nos pareció que hicieran negocio”, dijo la persona que elevó la denuncia ante las autoridades competentes en Floridablanca.

Denuncia de los ciudadanos.

El ‘negocio’ de las vacunas en Floridablanca se lleva a cabo al tiempo que se aplican los biológicos a quienes sí están priorizados en el portal de Mi Vacuna.

“Le piden a uno llegar más temprano para que lo puedan pasar. Una persona se sube al carro hasta llegar al punto de vacunación y ellos ya saben que es la persona que está pagando por la vacuna. Lo mínimo que la venden es 500.000 pesos por cada dosis”, dijo otra persona que por seguridad y temor a amenazas, prefirió ocultar su nombre.

Los denunciantes aseguraron que con evidencias que fueron aportadas a Caracol Radio, elevaron la queja ante las autoridades en Floridablanca para evitar que se siga haciendo negocio con las vacunas anticovid-19, las cuales son gratis para quienes están priorizados, pero cobradas para los que no están en el portal.